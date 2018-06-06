تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر الصفا بمكة المكرمة أمس، أصحاب السمو والمعالي الذين صدرت الأوامر الملكية الكريمة بتعيينهم في مناصبهم الجديدة.فقد أدى القسم كل من وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي، قائلين (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).حضر أداء القسم، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وخالد بن عبدالرحمن العيسى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي.