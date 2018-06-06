بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ومتابعة نائبه الأمير عبدالله بن بندر، تبدأ لجنة السقاية والرفادة بالإمارة بمشاركة 57 جهة تمثل الجمعيات الخيرية والأفراد في توزيع أكثر من 250 ألف وجبة سحور يوميا خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك على ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام.وسيتم توزيع وجبات السحور على ضيوف الرحمن حول المسجد الحرام والساحات المحيطة به ومحطات انتظار الحافلات نظرا لضيق الوقت بين صلاتي التهجد والفجر بهدف التسهيل عليهم وتوفير سبل الراحة لهم.يذكر أن لجنة السقاية والرفادة تقوم بتنظيم ومتابعة الجهات مقدمة الإطعام الخيري والإشراف على أعمالها للوصول إلى تحقيق مفهوم السقاية والرفادة بشكل حضاري وراقٍ يعكس رسالة الإسلام الخالدة ودور البلد الأمين في خدمة ضيوف الرحمن، بما يوازي شرف المكان والزمان، كما تسعى اللجنة إلى تقديم أرقى وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام والأماكن المقدسة وفق تقنيات العصر، وتتمحور رسالتها في تقديم الإطعام الخيري في مكة المكرمة بطريقة تليق بقدسية المكان والزمان وحفظ كرامة المعتمر والمستفيد وعدم امتهان النعمة تحقيقاً لتوجيهات ولاة الأمر.