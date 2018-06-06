علمت «عكاظ» من مصادرها أن وزارة الصحة قد عمّدت اليوم عدة «شركات» لتوريد أجهزة وأشرطة ومستلزمات فحص السكر بالدم وذلك ضمن البرنامج الوطني لجميع مرضى السكرى و لمدة ثلاث سنوات.

ومايميز البرنامج (إضافة لتأمين الأجهزه والأشرطه ومستلزماتها) هو تأمين القارئ الإلكتروني بالنسبه لفئة الأطفال (لأول مرة يتم تأمينه) دون الحاجه للوخز والأبر.



ومن المأمول أن يحقق البرنامج في تحسن مرضى السكري نتيجة الفحص المستمر والمنتظم، وتوفير المبالغ التي تصرف على تأخر الحالات صحيا ومضاعفاتها ومايترتب على ذلك، وتقليل المراجعه لمراكز الرعايه والمستشفيات، وأيضاً انتظام الأطفال في عمل الفحص نتيجة لعدم الحاجه للوخز.