كرم أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، الممرض المطعون (رونالدو) الفلبيني الجنسية، الذي تم الاعتداء عليه في أولى ليالي شهر رمضان المبارك من قبل مواطن في العقد الثالث من عمره.وسلّم هديّة أمير المدينة للممرض الفلبيني مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد الصبحي.وأكد الدكتور الصبحي لـ«عكاظ» اهتمام أمير المنطقة بالكادر الصحي ككل، موضحا أن من اهتمام الأمير فيصل ونائبه أنهم دائماً يسألون عن الممرض وكلفوه بزيارته للمرة الثانية، كما تكرّم الأمير فيصل بإرسال هدية خاصة للمصاب.وأضاف: أحب أن أطمنكم أن وضع المصاب الصحي جيّد وسوف أنقل للأمير وضعه الصحي، كما أن الزملاء في الشؤون الصحية سيواصلون زيارة المصاب.وبدوره أكد مدير إدارة الالتزام بصحة المدينة علاء مفتي لـ«عكاظ»، حرص إمارة المنطقة على سلامة الكادر الصحي في المنطقة وكذلك توجيهها للدكتور الصبحي بزيارة المريض للمرة الثانية والاطمئنان على حالته وتسليمه هدية أمير المنطقة.من جهته، أفاد مدير المستشفى الدكتور محسن جنينه لـ«عكاظ»، أن مدير الشؤون الصحية منذ وقوع الحادثة وهو على تواصل مباشر مع المستشفى للاطمئنان على صحة المريض.وأضاف جنينه: مبادرة أمير منطقة المدينة بتقديمه هدية خاصة للمريض وسؤال القيادة عنه يؤكد الحرص والاهتمام بكافة منسوبي القطاع الصحي العام والخاص ويعطينا ثقة بالدعم والمساندة.وعن تطوير الإجراءت الأمنية بعد الحادثة، أكد جنينه أن إدارة المستشفى قامت بتكثيف الأمن في المستشفى و تدريب رجال أمن المستشفى على التعامل مع مثل هذه الحالات.