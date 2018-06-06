أشاد نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، ببسالة وكفاءة رجال القوات العسكرية من كافة القطاعات، والمرابطين على الحدود، الذين يضحون بأرواحهم وأنفسهم خدمة للدين ثم المليك والوطن، وردعاً لأعداء بلادنا، وكل من يحاول المساس بأمن هذه البلاد الغالية، والنيل من مقداستها.وثمن خلال زيارته مساء أمس (الثلاثاء)، مقر قيادة لواء الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول الآلي بالحرس الوطني بمنطقة نجران الدعم اللامحدود الذي تحظى به وزارة الحرس الوطني ومختلف القطاعات العسكرية من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مشيراً الى الجهود التي يبذلها وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف في تطوير الوزارة ودعم ومساندة رجال الحرس الوطني.واستمع نائب أمير منطقة نجران إلى إيجاز عن تشكيلات القوات المرابطة وما تقدمه من أعمال عسكرية على الخطوط الأمامية.بعد ذلك قدم عدد من ضباط أركان المعركة بخلية القيادة والسيطرة شرحاً عن سير العمليات القتالية واللوجستية لقوات الحرس الوطني.من جهته، أعرب قائد لواء الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول الآلي بالحرس الوطني، اللواء ركن نايف بن جوال العنزي، عن سعادته بزيارة نائب أمير منطقة نجران، مؤكدًا أنها تعد دافعًا لرفع الروح المعنوية لمنسوبي لواء الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول الآلي ووحداته المساندة، الذين نالوا شرف المشاركة إلى جانب زملائهم في القوات المسلحة ورجال حرس الحدود، في تأمين حدود هذا الوطن الغالي.