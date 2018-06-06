لقي نائبان برلمانيان من ولاية هرشبيلي الصومالية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، حتفهما اليوم (الثلاثاء)، مع عدد من حراسهما الشخصيين، في كمين قرب العاصمة مقديشو، أعلنت حركة الشباب الإرهابية المسؤولية عنه.وقال الضابط بالجيش الصومالي الرائد عبد الله عبد الرحمن، إن النائبين كانا في سيارة صغيرة يرافقهما عشرة جنود في شاحنة عسكرية، عندما وقع الهجوم في قرية إلكا جيلو على بعد نحو 45 كيلومترا شمالي مقديشو.وأضاف بأن المشرعان شيخ ضاهر وإسماعيل مؤمن لقيا حتفهما في القتال، إلى جانب العديد من حراسهما الشخصيين، فيما هرب بعض الحراس إلى الغابة ولا يزالون مفقودين.غير أن أحد السكان قال إنه لم ينج أحد في العربتين من الكمين.