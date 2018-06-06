وقع بنك التنمية الاجتماعية، اتفاقية لتنفيذ أول برنامج ادخاري خاص بعملائه مع مصرف الإنماء.ووقع الاتفاقية مدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، بحضور عدد من قياديي البنك والمصرف التنفيذيين.ويأتي إطلاق هذا المنتج ضمن سلسلة البرنامج الادخاري الهادفة إلى تطوير أدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، واستفادة عملاء بنك التنمية الاجتماعية من مميزات البرنامج ومساعدتهم وتشجيعهم على الادخار والتخطيط المالي من خلال توفير حوافز مالية وغير مالية جذابة للعملاء.وصرح مساعد المدير العام للادخار بدر بن سليمان الجارد، أن بنك التنمية الاجتماعية يسعى من خلال توقيع هذه الاتفاقيات إلى الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال أحد أبرز محاور الرؤية وبرنامج تطوير القطاع المالي التي تُعنى بالادخار ضمن مستهدفات أخرى، وتهدف إلى رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6% إلى 10% من خلال محور «وطن طموح ومواطنه مسؤوله»، مشيراً إلى استمرار الحملة التوعوية تحت وسم «#طموحك_اكبر».من جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بمصرف الإنماء إبراهيم بن سليمان السياري، أن مصرف الإنماء يسهم بشكل أساسي وحيوي في رفع وتنمية ثقافة الادخار وتنمية الموارد المالية، وذلك بنشر ثقافة متكاملة تحقق الوعي المصرفي السليم وتسير وفق أهداف رؤية المملكة 2030 في ما يتعلق بالجانب المصرفي بشكل عام وبالجانب الادخاري بشكل خاص، ودعم إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي 2020 وهي «تعزيز وتمكين التخطيط المالي» من خلال توفير أدوات وبرامج ادخارية واستثمارية ذات عوائد مالية.يذكر أن بنك التنمية الاجتماعية عضو في اللجنة الوطنية للادخار التي ترأسها مؤسسة النقد العربي السعودي، وتعنى بتعزيز الادخار وتنمية مدخرات الأفراد بمن فيهم ذوو الدخل المحدود وتشجيع مبادرات الادخار التي تتناسب مع جميع شرائح المجتمع ونشر ثقافة الادخار والتخطيط المالي بين الأفراد.