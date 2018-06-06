نفذت وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال النصف الأول لشهر رمضان المبارك، قرابة 62988 جولة رقابية، وذلك في إطار حملتها الرقابية التي أطلقتها أخيراً تحت عنوان «غذاؤكم أمانة» وتستمر طيلة شهر رمضان المبارك، بمشاركة جميع أمانات وبلديات المملكة.وأوضحت الوزارة أن الجولات الرقابية أسفرت عن تسجيل 25569 مخالفة، وإغلاق وإنذار 15186 منشأة ومحلاً، إضافة إلى إبعاد وإيقاف 1320 عاملاً مخالفاً، وإتلاف ومصادرة 121 ألف كيلوغرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.وأشارت إلى أن الحملة تهدف إلى التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية، وتعزيز السلامة الغذائية والإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، وتحفيز وتشجيع المطاعم والمجمعات الاستهلاكية التي تقدم لعملائها منتجات غذائية مطابقة لمعايير السلامة الغذائية.