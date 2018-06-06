دشن مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري أمس (الثلاثاء) نظام التدريب الإلكتروني المقدم من عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد.وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور سالم العنزي أن النظام يطرح برامج تدريبية إلكترونية بشكل كامل بدءاً من عملية التسجيل في الدوارت، وحتى الحصول على شهادة إنجاز الدورة التدريبية.وأشار إلى أنه يجري الآن طرح برنامج تدريبي للطلاب في أساسيات نظام بلاك بورد، وأربعة برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس في أساسيات استخدام أنظمة التعلم الإلكتروني وتصميم المقررات الإلكترونية وإسترتيجيات التدريس الإلكتروني وجودة المقررات الإلكترونية، وسيتم طرح برامج أخرى خلال الفترة القادمة، كما سيتم تدشين منصة للتعليم المفتوح قريباً.