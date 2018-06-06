تنفذ الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام برامجها الميدانية بدءاً من صحن المطاف والمسعى والسطح وانتهاء بالساحات الخارجية للمسجد الحرام.وأوضح رئيس هيئة المسجد الحرام الشيخ ماجد بن صالح السعيدي أن هناك برامج سيتم تنفيذها خلال العشر الأخيرة من رمضان بالتنسيق مع مختلف الإدارات، لافتاً النظر إلى أن البرامج الميدانية التي وضعت سيتخللها برامج دعوية وتوعوية وتوجيهية بعدة لغات.وأكد أنه من توفيق الله وامتنانه علينا أن اصطفانا لخدمة بيت الله الحرام وضيوف الرحمن وإكرامهم وتهيئة الأجواء الإيمانية والتسهيل لهم في أداء عبادتهم، وتنظيم المصليات لأداء صلاة التراويح والتهجد بكل يسر واطمئنان وسكينة، مشيراً إلى أن الأيام الـ20 من رمضان انقضت بحمد الله وهم يحتفون بتقديم الخدمة لزوار وقاصدين بيت الله الحرام.