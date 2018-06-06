توج النائب الأول للرئيس التنفيذي رئيس مجموعة الموارد البشرية في البنك الأهلي مطلق العنزي فريق مؤسسة التعاون بكأس دورة البنك الأهلي الرمضانية الرابعة عشرة مع الميداليات الذهبية ومبلغ 100 ألف ريال للبطل، فيما حصل فريق أكاديمية نور على المركز الثاني والميداليات الفضية ومبلغ 50 ألف ريال، وكانت نتيجة المباراة الختامية انتهت بضربات الترجيح لصالح فريق مؤسسة التعاون 4/5، بعد تعادل الفريقين الإيجابي في الأشواط الأصلية بهدف لكل منهما من ركلتي جزاء، وسلم العنزي كؤوسا لأفضل لاعب، وحارس، وهداف البطولة، مع حصول كل واحد منهم على مبلغ 5 آلاف ريال، ومنح كأس للفريق المثالي. وحرصت اللجنة المنظمة على تكريم كل من شارك في إنجاح الدورة بدروع تذكارية بداية من مدير الهيئة العامة للرياضة المكلف سعيد الغامدي، والحكم الدولي السابق خليل جلال، وكذلك الأسطورة قائد نادي الاتحاد محمد نور لمساهمته في دعم الدورات الرمضانية، وأيضا الجهات الأمنية والشركات التي أسهمت في نجاح الدورة، وشهدت المباراة الختامية كرنفالا رائعا نال استحسان الحضور، وملأت الجماهير المدرجات الخاصة بالملعب والبعض منهم تابع النهائي من خارج أسوار الملعب.من جهته شكر مدير أنشطة الموظفين في البنك الأهلي رئيس اللجنة العليا معتز الأنصاري، ومدير أندية البنك الأهلي رئيس اللجنة المنظمة للدورة قائد نادي الاتحاد السابق باسم اليامي، النائب الأول للرئيس التنفيذي رئيس مجموعة الموارد البشرية مطلق العنزي على تشريفه وحضوره للمباراة الختامية وتتويج الأبطال في الكرنفال الرياضي، مثمنين دعمه وحرصه على إنجاح الدورة الرمضانية الرابعة عشرة، وبإذن الله ستتواصل الدورة الرمضانية في السنوات القادمة بشكل مميز في ظل الدعم والمتابعة المستمرة منه، متمنين أن تكون الدورة الرمضانية الرابعة عشرة حققت الفائدة والنجاح بإذن الله.