بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في وفاة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد بن علي آل خليفة.وقال خادم الحرمين: «علمنا بنبأ وفاة سمو الشيخ عبدالله بن خالد بن علي آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في وفاة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد بن علي آل خليفة.وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة سمو الشيخ عبدالله بن خالد بن علي آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية -رحمه الله- وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».