نوّه رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري بعمق العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ولبنان.جاء ذلك خلال استقباله في بيروت اليوم (الثلاثاء)، رئيس مجلس الأعمال السعودي - اللبناني رؤوف أبو زكي، جرى خلاله بحث الموضوعات الاقتصادية العامة.وثمن الرئيس الحريري، دور المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله - في دعم استقرار لبنان، منوهًا بجهود المجلس في تشجيع الاستثمارات وتقوية التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.بدوره أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي - اللبناني أن اللقاء تناول العديد من القضايا الاقتصادية التي تهم المملكة ولبنان أبرزها انعقاد ملتقى سعودي - لبناني اقتصادي في 13 يوليو المقبل في بيروت، بمشاركة رجال أعمال سعوديين ولبنانيين.