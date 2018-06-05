دعت وزارة الخزانة الأمريكية حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها والقطاع الخاص اليوم (الثلاثاء) إلى بذل جهود أكبر لضمان ألا تستغلهم إيران لتمويل ما وصفتها بالأنشطة الشائنة الإيرانية.وقالت وكيلة وزارة الخزانة سيجال ماندلكر في كلمة: «عليكم تشديد شبكاتكم المالية، وإلزام شركاتكم بإجراء فحوص فنية إضافية حتى لا تقع في شبكة إيران الخداعية، وتوضيح المخاطر الشديدة جداً للقيام بأنشطة تجارية مع شركات وأشخاص في إيران».وأضافت: «إلى من هم في القطاع الخاص، أحثكم أيضاً على اتخاذ خطوات إضافية لضمان ألا تستغل إيران ووكلاؤها شركاتكم لدعم أنشطتهم الشائنة».وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الثامن من مايو من الاتفاق الذي وقعته إيران مع الدول الكبرى في 2015 والذي يهدف لكبح برنامجها النووي.وأعلن أيضا إعادة فرض عقوبات تجارية على طهران ودول أخرى تواصل العمل معها بما فيها حلفاء وقعوا على الاتفاق.