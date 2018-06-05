أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، دعم جهود فريق الخبراء التابع لفريق العقوبات الأممي إلى بلاده لما من شأنه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار رقم 2216.وأشار الرئيس اليمني خلال لقائه اليوم (الثلاثاء) رئيس فريق الخبراء أحمد حميش، إلى أن الحكومة اليمنية ستعمل على تذليل وتسهيل عمل الفريق الأممي للوقوف على الانتهاكات التي تُمارسها المليشيا الحوثية الانقلابية بأوجهها وأشكالها المختلفة، مؤكدًا استمرار المليشيا في ممارسة الانتهاكات المتعددة وتجنيد الأطفال والاستيلاء على المساعدات الغذائية والإغاثية، والسمسرة والمتاجرة بها، وممارسة أشكال التعسف في استغلال حاجات الناس وعوز الأسر المعدمة.