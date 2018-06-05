التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم (الثلاثاء)، السفير الفرنسي لدى بلاده كريستيان تيستو.وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع على الساحة الوطنية.ونقل السفير الفرنسي خلال اللقاء، دعوة للحكومة الشرعية لحضور المؤتمر الإنساني حول اليمن الذي تستضيفه فرنسا أواخر يونيو الجاري.من جهة ثانية، أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، دعم جهود فريق الخبراء التابع لفريق العقوبات الأممي إلى بلاده لما من شأنه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار رقم 2216.وأشار الرئيس اليمني خلال لقائه اليوم رئيس فريق الخبراء أحمد حميش وولف ترستيان بايس، إلى أن الحكومة اليمنية ستعمل على تذليل وتسهيل عمل الفريق الأممي للوقوف على الانتهاكات التي تُمارسها الميليشيا الحوثية الانقلابية بأوجهها وأشكالها المختلفة، مؤكداً استمرار الميليشيا في ممارسة الانتهاكات المتعددة وتجنيد الأطفال والاستيلاء على المساعدات الغذائية والإغاثية والسمسرة والمتاجرة بها وممارسة أشكال التعسف في استغلال حاجات الناس وعوز الأسر المعدمة.من جانبهم، نوه أعضاء الفريق إلى أن من ضمن عملهم الإشارة إلى المعوقات التي تقوض عمل الحكومة الشرعية في الاضطلاع بواجباتها ومهماتها المعتادة.وأشار الفريق إلى أنهُ سيقوم بزيارة للعاصمة المؤقتة عدن وسيقدم تقريره القادم خلال شهر أغسطس القادم إلى لجنة الجزاءات الذي سيشمل التدخلات والخروقات وتهريب السلاح والصواريخ للانقلابيين.وأضاف الفريق "هدفنا في المجمل دعم عمل الحكومة الشرعية في اليمن اتساقاً مع قرارات الشرعية الدولية في هذا الصدد وفِي مقدمتها القرار 2216".