التقى رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم (الثلاثاء)، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ماثيو تولر.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائي، ووجهات النظر المشتركة إزاء عدد من القضايا والتطورات التي تهم البلدين، وتطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، بما في ذلك الجهود الأممية والدولية المبذولة لإحلال السلام.وأكد اللقاء، خطورة الدور الإيراني التخريبي في المنطقة وأهمية وضع حد لتدخلاتها، وخرقها الواضح لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 واستمرارها بتزويد ميليشيات الحوثي الانقلابية بالصواريخ الباليستية لاستهداف المملكة وتهديد الملاحة الدولية.وعبًر رئيس الوزراء اليمني خلال اللقاء، عن تقدير الحكومة والشعب اليمني للإدراك الأمريكي للدور الإيراني التخريبي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وإسهامها المباشر في إطالة أمد الحرب في اليمن عبر تقديم مختلف أوجه الدعم لميليشيات الحوثي الانقلابية، مؤكداً أن قرار مليشيا الحوثي رهينة بيد داعميها في إيران التي تقامر بحياة ودماء اليمنيين لابتزاز دول الجوار والمجتمع الدولي ومحاولتها اليائسة في إطار مشروعها التوسعي السيطرة على مضيق باب المندب لتهديد أمن وسلامة الملاحة العالمية.وجدد السفير الأمريكي من جهته، التأكيد على دعم بلاده للشرعية اليمنية وحرصها على أمن واستقرار ووحدة اليمن، مشيراً إلى إدراك الإدارة الأمريكية للدور الإيراني في دعم الحوثيين وأنشطتها التخريبية في المنطقة، ورفضها الكامل لما تقوم به وأن ذلك لن يستمر طويلاً.وأشاد تولر بدور الحكومة اليمنية في مكافحة الإرهاب، وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، مؤكداً أن بلاده ستقدم كل الدعم اللازم لهذه الجهود في إطار الشراكة القائمة والمميزة بين البلدين والشعبين.