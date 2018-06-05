قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم (الثلاثاء) إن انتهاكات خطيرة وقعت في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو.وأوضح العبادي في مؤتمر صحفي أن تقريرا قدم إلى الحكومة أوصى بإعادة فرز جزء من الأصوات يدويا وحذر من أن بعض أعضاء مفوضية الانتخابات سيمنعون من السفر إلى الخارج دون إذنه.من جهة أخرى طالب العبادي تركيا باحترام سيادة العراق في نهجها تجاه المسلحين الأكراد، مؤكداً أن العراق فوجئ بقرار تركيا البدء في ملء خزانات سد «إليسو» مبكراً عما تعهدت به، فيما قالت تركيا اليوم (الثلاثاء)، إنه ليس هناك ما يخشاه العراقيون من ملء الخزان، قائلة إن «كميات كافية من المياه» ستستمر في التدفق إلى الدولة المجاورة.