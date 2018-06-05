اعتمدت وزارة التعليم الحملة الصيفية لمحو الأمية بمحافظة الليث خلال الفترة من ٤/ ١٠/ ١٤٣٩ إلى ٤/ ١٢/ ١٤٣٩هـ.

وأوضحت رئيسة قسم تعليم الكبار - بنات والمدير التنفيذي للحملة فوز بنت أحمد العرادي بأن هذه الحملات تأتي كحملات انتقائية مركزة بهدف محو الأمية بين الأميات في المناطق النائية والتي يتم من خلالها تزويد الدارسات بالمهارات الأساسية في القراءة والكتابة، إضافة إلى العديد من البرامج والأنشطة المصاحبة بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية.

وأشارت «العرادي» إلى أنه تم افتتاح ١١ مركزاً لإقامة الحملة حسب مقرات سكن المستهدفات من الحملة وهي (طفيل، المجيرمة، عواها، الرنيفة، دقم العويد، السعدية، سعيا، يلملم، الفروخية، المستنقع، سوق جدم)، وتم إعتماد مركز المجيرمة كمركز رئيسي للحملة، مؤكدة أن هناك العديد من الحوافز المقدمة للدارسات وتشمل مكافأة مقدارها ١٠٠٠ ريال، وتأمين وسائل النقل من مقر سكنهن إلى مقر الحملة، وغيرها من المساعدات العينية والمالية.

وذكرت بأن هناك خطة تم اعتمادها خلال فترة إقامة الحملة بإشراف من مدير تعليم محافظة الليث مرعي بن محمد البركاتي ومتابعة اللجنة التنفيذية للحملة، ومشاركة ٢٠ معلمة وإدارية.