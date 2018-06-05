ضمن محور التوعية والتدريب والتثقيف، عقدت مبادرة جامعة طيبة للتحول الوطني ورشتي عمل لمنسوبيها في محافظي العلا وينبع أمس (الإثنين)، وتناولت «تحويل وحدات الجامعة لمراكز تكلفة/عائد» (وحدات غير ربحية)، وتقييم ومناقشة ما تم إنجازه، والتعرف على مشاريع العام القادم 2018م.

وقال المشرف على مبادرة التحول الوطني الدكتور عبدالرحمن العليان إن المبادرة تلقى دعما مباشرا من مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني مما أسهم في إنجاز مشاريعها وبرامجها المعتمدة في الخطة، حيث عملت الجامعة على القيام بمبادرة لتحويل وحدات الجامعة لمراكز تكلفة/عائد ( وحدات غير ربحية) ضمن برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.

وأوضح الدكتور العليان أن المبادرة ترحب بأي مشروع يساعد الجامعة على تحسين مداخيلها وإدارة استثماراتها، مضيفا أن المبادرة تأتي استجابة لتوجهات الدولة في تحقيق التوازن المالي عبر برامج تنفيذية تتمثل في مبادرة تحويل الوحدات الرئيسية في الجامعة إلى مراكز تكلفة/عائد (وحدات غير ربحية) من أجل رفع الكفاء التشغيلية للجامعة، وتنمية الموارد الذاتية، وتثقيف المنسوبين مما يسهم في تحقيق موارد وعوائد ذاتية للجامعة.

وأبان الدكتور العليان خلال الورشة أن المبادرة تنطلق من أربعة نطاقات رئيسية هي: بناء نظام التكاليف لمراكز التكلفة/ العائد، وتطوير الأنظمة المحاسبية، وتحقيق الكفاءة التشغيلية والمالية لضبط الإنفاق وترشيد التكاليف، وتنمية الموارد الذاتية، ونظم وتقنية المعلومات.

وكانت ورشة العمل الأولى في محافظة العلا قد قدمها مدير المبادرة الدكتور سلمان عسيري، فيما قدم ورشة العمل الثانية في محافظة ينبع المشرف على المبادرة الدكتور عبدالرحمن العليان وتناولت الورشتان وصف المبادرة، ومكونات تنفيذها، والأثر المتوقع منها، والهيكل الإداري الخاص بها، ومسارات العمل، والوثائق الأساسية للمبادرة ومدى تقدمها، ومختصر عن مشروع تمكين المرأة، كما استعرضت الورشة أهم منجزات العام 2017 ومشاريع العام 2018.