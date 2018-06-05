بعدما حملت موسيقاها ذات الأبعاد العربية، وحملت الحرف العربي على جناح الأوبرا إلى العالم، وعزفت أعمالها الموسيقية أهم أوركسترات العالم، تحيي رائدة الأوبرا العربية اللبنانية الدكتورة هبة القوّاس حفلة غنائية عائلية تنظمها الهيئة العامة للثقافة، بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض يوم 17 يونيو الموافق رابع أيام عيد الفطر المبارك، ترافقها أوركسترا كييف فيرتيوزي السيمفونية بقيادة النمساوي كارل سولاك.يذكر أن القواس تألقت بين التأليف الموسيقي والغناء وتقنية الصوت وصولاً إلى الأوبرا العربية تأليفاً وأداءً، وتميزت بالعمل الأكاديمي، وعملت على تأسيس الأوركسترات الوطنية، والمساهمة في إنشاء مؤسسات ثقافية بشكل عام ومؤسسات تعنى بالموسيقى الكلاسيكية.