أكدت مصادر لـ «عكاظ»، أنه لا صحة لأزمة مياه متوقعة في منطقة عسير، وأن ما تم تداوله عن حدوث أزمة مياه متوقعة في مدينتي أبها وخميس مشيط لا صحة له برغم تعطل المضختين الرئيسيتين لتصدير المياه من محطة الشقيق إلى أبها وخميس مشيط.

وكان مواطنون في منطقة عسير قد تداولوا أخباراً عن اشتعال أزمة المياه في المنطقة خلال الأسابيع القادمة بعد أن تعطلت مضختان رئيسيتان تصدّران المياه المالحة من محطة الشقيق، وتداول مواطنون أنه تم إرسال المضختين للصيانة لمدينة الدمام، وربما يستغرق إصلاحهما عدة أشهر مما زاد من خوف المواطنين في المنطقة من حدوث أزمة مياه، خصوصاً وأن المنطقة مقبلة على موسم سياحي يزيد فيه الطلب على الماء بشكل كبير.