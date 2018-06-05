أعلنت وزارة الإسكان اليوم (الثلاثاء) عن اكتمال حجز 3795 وحدة سكنية في مشروع «تلال الغروب» في محافظة جدة بما يمثل أكثر من 55% من إجمالي الوحدات السكنية في المشروع، كما اكتملت حجوزات 50% من مشروع «أعالي جدة» بعد أقل من أسبوع على إطلاقه.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنه تم الإعلان عن إطلاق ثلاث مراحل من مشروع «تلال الغروب» الذي يضم 6900 وحدة سكنية، وذلك نظير الإقبال الكبير على الوحدات السكنية التي يقدمها، موضحة أنه خلال اليومين القادمة ستتاح المرحلة الرابعة من المشروع، وتتواصل المراحل حتى اكتمال حجز جميع الوحدات السكنية.وحول مشروع «أعالي جدة» بيّنت الوزارة أن المرحلة الأولى من المشروع توفر 1000 وحدة سكنية، تم حتى الآن حجز 523 وحدة سكنية منها، بعد أقل من أسبوع من بدء إجراءات الحجز، فيما يضم المشروع كاملاً 9868 وحدة سكنية، متعددة المساحات والتصاميم، وبأسعار تبدأ من 260 ألف ريال، وسيتم إطلاق المراحل تباعاً بعد اكتمال حجز كل مرحلة.وأشارت إلى أن معارض الحجز التي أعلنت عنها مستمرة في استقبال المواطنين خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة مساء وحتى الثانية بعد منتصف الليل، داعية المستفيدين إلى حجز مواعيدهم عن طريق الموقع الإلكتروني لبرنامج «سكني» والتوجه إلى المشروع بحسب الأوقات المحددة.ويقع مشروعي «تلال الغروب» و«أعالي جدة» على أرض وزارة الإسكان في حي الأمير فواز بمحافظة جدة، بمساحة تتجاوز مليوني متر مربع، ويوفران أكثر من 15 ألف وحدة سكنية، من نوع شقة، بمساحات وتصاميم متنوعة، وأسعار تبدأ من 260 ألف ريال، ويأتي مشروع «تلال الغروب» بتحالف سعودي - صيني، وتتنوع الخيارات التي يقدمها المشروع من خلال توفير 4 نماذج للوحدات السكنية تصل مساحاتها إلى 256 متر مربع من نموذج «شقة ديبلوكس» مكونة من طابقين، وتبدأ أسعار الوحدات السكنية من 260 ألف ريال، فيما يوفر مشروع «أعالي جدة» خيارات سكنية متنوعة للمستفيدين، من خلال توفير مساحات متنوعة تراعي تلبية احتياج شريحة كبيرة من المستفيدين، ويقدم مشروعي «تلال الغروب» و«أعالي جدة» ضمانات على كافة مواد البناء والهيكل الإنشائي وكافة المواد المستخدمة تصل إلى 20 عاماً.ويتميز المشروعين بتكامل البنية التحتية، وتوفير مواقع مخصصة للعديد من المرافق العامة والترفيهية، إضافة إلى تخصيصه مواقع للجهات الخدمية تشمل التعليمية والصحية وغيرها، ومسطحات خضراء وحدائق عامة وملاعب الأطفال على مساحات شاسعة، كما سيتم تشييد مواقع تجارية على أرض المشروعين، تشمل مجمع تجاري في مشروع «تلال الغروب» تم تصميمه على أحدث المعايير العالمية.يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت خلال الفترة الماضية عن اطلاق العديد من المشاريع للوحدات السكنية تحت الإنشاء تتوزع في عدد من مدن المملكة، كان آخرها الأسبوع الماضي بإطلاق 7 مشاريع جديدة في الرياض، وجدة، وينبع، والدمام، والخبر، كما تستمر عمليات التسليم في مشاريع الوزارة الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، كالقنفذة، وبيش، وصامطة، وثادق، وعرعر، والعيينة، والخبر، والمبرز.