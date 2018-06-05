قدمت الكلية التقنية في محافظة الطائف عددا من الدورات التدريبة التخصصية لأكثر من 1200 طالب من طلاب التعليم العام وذلك من خلال مشاركة الكلية في برامج أندية الحى المدرسي لهذا العام 1439هـ.



وقال مدير المسؤولية المجتمعية ورئيس قسم التقنية الإدارية بالكلية التقنية بالطائف المهندس عبدالله بن غرامة الزهراني، إن هذه المشاركة تعتبر الأولى للكلية في برامج أندية الحى المدرسي وهى ضمن المسؤولية الاجتماعية التي تبنتها الكلية منذ إنشائها حيث تشارك الكلية مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في كافة المجالات والبرامج المختلفة التى تخدم أبناء المجتمع في محافظة الطائف، وتقدم الكلية العديد من البرامج والأنشطة والدورات التدريبة التي يحتاجونها سواء الفنية أوالمهنية.



وأكد الزهراني أن مشاركة الكلية مع الإدارة العامة للتربية والتعليم في محافظة الطائف ومع أندية الحى المدرسي خلال شهر رمضان المبارك تمثلت في تقديم عدد من الدورات التدريبية التخصصية؛ منها دورة أساسيات الكهرباء والإلكترونيات والتصوير الفوتوغرافي ومبادئ صيانة المحركات وصيانة الجولات والبرمجة ومهارات صيانة الحاسب الآلي وغيرها، حيث قدمها عدد من الزملاء المهندسين من منسوبي الكلية وهم من ذوى التميز و الكفاءة في تخصصاتهم.



وبين أن هذه الدورات تحظى بمتابعة وإشراف مستمر من عميد الكلية المهندس حمد القاسم ومن وكيل الكلية للتدريب المهندس خالد الغامدي حيث التقى عميد الكلية خلال الجولة الإشراقية مدير مكتب التعليم في الشرق علي الزهراني ومسؤولي أندية الحى من المشرفين التربويين الذين يقومون بإشراف مباشر على الفعاليات والأنشطة والدورات والبرامج المختلفة، التى تقام في كل حي مدرسي داخل المحافظة.