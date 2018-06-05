نفذت وزارة التجارة والاستثمار حملة تفتيشية استهدفت الأسواق والمراكز التجارية في مختلف مناطق المملكة وذلك للتحقق من صحة العروض الترويجية والتخفيضات والمسابقات الرمضانية حماية وحفظاَ لحقوق المستهلكين، حيث أسفرت نتائج الجولة عن تفتيش 5953 منشأة تجارية وضبط 91 منشأة مخالفة أجرت تخفيضات تجارية مضللة للمستهلكين.واستدعت الوزارة المسؤولين عنها لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية.واشتملت المخالفات المضبوطة من قبل مراقبي الوزارة على اشتراط الشراء للدخول في السحب على المسابقات، وإجراء تخفيضات أو مُسابقات تجاريّة دون الحصول على ترخيص، وعدم وضع بطاقة السعر لبيان السعر قبل وبعد التخفيض، واختلاف سعر الرف عن الكاشير، وانتهاء فترة الصلاحية المدونة على المنتج.وتأتي هذه الجولة ضمن خطة العمل الموسمية لوزارة التجارة والاستثمار خلال شهر رمضان المبارك للرقابة على الأسواق ومنافذ البيع في مختلف مناطق المملكة والتأكد من توافر السلع الرمضانية وبدائلها والتحقق من صلاحيتها، ورصد حالات الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مؤثرات على حركة العرض والطلب والتحقق من صحة العروض الترويجية والمسابقات والتخفيضات. وأكدت «التجارة» استمرار الفرق التفتيشية في أداء مهامها ومراقبة العروض التسويقية التي تقوم الأسواق والمحال التجارية بالإعلان عنها لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين، واتخاذ كافة الاجراءات النظامية تجاه أي مخالفات يتم ضبطها وتطبيق العقوبات على المخالفين. وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900) أو عن طريق تطبيق «بلاغ تجاري» على مدار اليوم.