أعلنت وزارة النقل ممثلة بفروعها بالمنطقة الشرقية عن قرب الانتهاء من تنفيذ مشروع طريق بطحاء / شيبة / أم الزمول (المنفذ الحدودي المؤدي لسلطنة عُمان) والذي يعد من المشاريع الإستراتيجية والحيوية الهامة بالمنطقة، حيث يربط بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان مباشرةً بطول إجمالي يبلغ 564 كم في داخل الحدود السعودية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي أنه تم تنفيذ المشروع على عدة مراحل حيث استكمل تنفيذ كامل الأعمال بالطريق بطول 525 كم ضمن عدد من مشاريع التنفيذ.

وأبان المهندس الغامدي أن أعمال تنفيذ الجزء المتبقي بطول 39 كم في مراحلها الأخيرة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الإسفلت بطول 29 كم ومتبقي فقط 10 كم جاري العمل عليها، بالإضافة لتنفيذ أعمال الدهانات وإشارات السلامة، كما تم الانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة للجزء المزدوج عند المنفذ بطول 30 كم.

وأضاف الغامدي أن الطريق يعتبر شرياناً هاماً للتبادل التجاري والاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الأعمال قبل نهاية العام الهجري الحالي.