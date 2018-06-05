نوه أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، بما يحظى به القطاع الخيري في المملكة من دعم غير محدود من قبل خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وتسخير كافة الإمكانات للارتقاء بالقطاع الثالث وتطويره ودعمه وجعله رافداً من روافد التنمية وتعزيز دوره ليؤدي رسالته نحو خدمة المجتمع، إذ ركزت رؤية المملكة 2030 على هذا القطاع ورفع إسهامه في الناتج المحلي.جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم (الثلاثاء)، اجتماع أعضاء المجلس التنفيذي لمشروع التوازن الخيري، مؤكدا أن تطبيق مشروع التوازن الخيري بين الجمعيات الخيرية بالمنطقة ينمي ويطور العمل الخيري بالمنطقة ويعزز دوره الاجتماعي، مشدداً على أهمية تفاعل الجمعيات مع المشروع بهدف تنمية وتطوير العمل الخيري وتعزيز القدرات التنافسية والعمل على إبقاء واستمرارية الجهات الخيرية في خدمة المجتمع، لكي يحقق الهدف من إيجاد المشروع في البحث عن الجمعيات التي بحاجة إلى الدعم لتقديم خدماتها للمستفيدين من خلال إمدادها من الجمعيات والمؤسسات الخيرية الأخرى التي لديها وفرة بالمساعدات والقدرة على ذلك.من جهة ثانية، دشن الأمير فيصل بن مشعل، مبادرة تعليم محافظة عنيزة المدعومة من رئيس لجنة الأهالي بعنيزة محمد القاضي بإنشاء مركز للخدمات التعليمية والتربوية والاجتماعية تحت مسمى «مكتب وفاء» الذي يخدم منسوبي التعليم والطلاب والطالبات أبناء شهداء الوطن وأبناء منسوبي التعليم المتوفين، واطلع على مايقدمه من تسهيلات وخدمات للطلاب والطالبات من أبناء وبنات شهداء الواجب، ومنسوبي التعليم المتوفين، كأحد برامج الشراكة المجتمعية من تعليم عنيزة.