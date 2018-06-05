أكد الرئيس التنفيذي لشركة «نايارا إنرجي» الهندية للتكرير ب. أناندا أن الشركة مستعدة لاستبدال النفط الإيراني إذا تطلب الأمر ذلك؛ بسبب العقوبات الأمريكية.وأوضح على هامش قمة بلاتس العالمية للنفط الخام في (لندن) أن شركته على اتصال دائم بموردين بدلاء للخام.ويتوقع أن تستغل نايارا التي كانت تعرف سابقا باسم «إيسار أويل»، شبكة مورديها الضخمة التي تضم أسماء، مثل روسنفت، وترافيجورا لاستبدال النفط الإيراني إذا تطلبت العقوبات الأمريكية ذلك.وتدير الشركة مصفاة متطورة بطاقة 400 ألف برميل يوميا في فادينار على الساحل الغربي للهند.