دشنت «سعودي فيلم» انطلاقتها عبر مشروع (السجادة الحمراء) بحفلة أقيمت أمس في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، شهدت الإعلان عن فيلم «قصة المستقبل» كأول تجربة لها، في مسعى نحو إيجاد موطئ قدم في سوق السينما السعودية الواعدة، بعد أن كانت أول شركة تعلن عن نفسها في إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية والأفلام السينمائية والمسلسلات، ودشنت هويتها الخاصة.وقال مؤسس «سعودي فيلم» عمر الحميد «إن صناعة الفرص تأتي من الشباب أنفسهم وهناك رجال أعمال يؤمنون بإبداع الشباب».وشهدت الحفلة مشاركة المخرج فيصل العتيبي الذي تحدث عن تجربته في فيلم «القط الوثائقي» الحائز على جوائز عالمية عدة، ومشاركة المخرجة السعودية عبير الحسين التي لخصت حديثها عن تجربة المرأة في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، وأكدت أنها ترفض فكرة أن المرأة السعودية تم تمكينها أخيرا، فهي تمكنت منذ وقت سابق في العمل السينمائي الذي بدأته كمتدربة في عام 2009.وأعلنت سعودي فيلم إطلاق شراكة دولية مع كبار منتجي هوليوود لصناعة السينما السعودية، وقال وائل المالكي الشريك المؤسس لسعودي فيلم، إنه تم توقيع اتفاقيات عدة تساهم في دعم صناعة المحتوى والأفكار، وأبدى رئيس مجلس إدارة مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض ماجد الحكير استعداده الكامل لتبني الأفكار الطموحة التي تساهم في بناء مجتمع حيوي وتحقق رؤية ٢٠٣٠.