أقام مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض، مساء أمس (الإثنين) حفلة الإفطار الجماعية السنوية الثالثة لنزلائه في أجنحة الإدمان، بحضور المدير التنفيذي بالنيابة الدكتور عبشان بن محمد العبشان، ومشاركة مجموعة من نجوم الدراما السعودية والإعلام وأعضاء الفرق التطوعية.ورحب الدكتور العبشان بالحضور، مقدما شكره لهم على تلبية الدعوة رغم مشاغلهم، كما قدم شكره لقسم التغذية وقسم التأهيل الطبي والأنشطة لتنظيم هذه المناسبة السنوية بمشاركة أعضاء مجموعة شباب خير أمة التطوعية، ومجموعة أنا أفهمك التطوعية.وقال: «يحرص المجمع على تفعيل مثل هذه المناسبات لما تمثله من أهمية في نفوس المرضى وتسهم في تقديم الدعم لهم ومؤازرتهم خلال فترة علاجهم، وبعدهم عن ذويهم، والشعور بالمسؤولية تجاههم، كما يحرص على حضور الشخصيات المجتمعية، والذي أثبت حضورهم دوره في تحفيز هؤلاء المرضى».وشهدت حفلة الإفطار إقامة معرض يتضمن مجموعة من الأعمال الفنية مثل الرسومات والمشغولات اليدوية لنزلاء المجمع ونزيلاته وكذلك مراجعي ومراجعات الرعاية النهارية، إذ لفتت هذه الأعمال انتباه الحضور لجمالها ودلالاتها.