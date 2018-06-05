أعلنت شركة مطارات الدمام «داكو» عن إضافة 11 رحلة أسبوعية مباشرة إلى جدول رحلات مطار الملك فهد الدولي بالدمام، إلى وجهات دولية سياحية، وذلك تلبية للطلب المتنامي على عددٍ من الوجهات الدولية خلال موسم الصيف الحالي.وتضمنت الوجهات الجديدة تشغيل رحلات مجدولة بواسطة طيران بيغاسوس بمعدل رحلة يومياً وبواقع 7 رحلات أسبوعياً إلى مدينة إسطنبول في تركيا ابتداءً من 7 يونيو من العام الجاري، كما سيتم تشغيل رحلات موسمية إلى عاصمة أذربيجان باكو، بمعدل 3 رحلات أسبوعية عن طريق طيران ناس، ورحلة واحدة أسبوعياً للطيران الأذربيجاني، فيما سيبدأ تشغيل الرحلات عبر كلتا الشركتين اعتباراً من 15 يونيو من العام الجاري.وأوضح الرئيس التنفيذي تركي بن عبدالله الجعويني أن الرحلات الجديدة تأتي ضمن إستراتيجية شركة‏ «داكو» الرامية إلى تطوير الحركة الجوية في مطار الملك فهد الدولي عن طريق إضافة المزيد من الوجهات واستقطاب ناقلات جوية جديدة، لتقديم خيارات أكثر للمسافرين وتلبية تطلعاتهم.و أشار الجعويني إلى أن شركة داكو تعمل على خطة متكاملة لتنمية حركة المسافرين والرحلات، حيث بدأ مطار الملك فهد الدولي منذ عدة أشهر باستقبال رحلات العمرة القادمة من وجهات دولية، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني.يذكر أن مطار الملك فهد الدولي بالدمام قد شهد ارتفاعاً في أعداد المسافرين أخيراً، والذين وصل عددهم أكثر من 3 ملايين مسافر، مُسجلاً نمواً بلغت نسبته 2,4 في المائة على مدى الأشهر الأربعة الأولى من العام 2018م مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017م.