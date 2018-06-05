اختتمت أمس الاثنين فعالية (سكّة رمضان) التي نظمتها الهيئة العامة للثقافة بالرياض، بهدف إثراء المشهد الثقافي والفني، وإبراز الأعمال الإبداعية للفنانين السعوديين والعالميين، واستعراض مواهبهم المميّزة.وحظيت فعالية (سكّة رمضان) بإقبال كبير من مختلف أفراد المجتمع، حيث شهدت حضور نحو 20 ألف زائر للفعالية وصاحب ذلك تفاعل من المهتمين بالثقافة والفنون من خلال تعرفهم على تجارب الفنانين وقصص نجاحهم.وقد تضمنت الفعالية، أنشطة ثقافية متنوعة شملت الأنشطة التفاعلية، والفنون البصرية وعروض الأفلام، ووفرت منصة مهمة للفنانين السعوديين لتقديم أعمالهم الفنية، لتحفيز جيل الشباب الصاعد على اكتشاف قدراتهم الفنية وتنمية مهاراتهم الإبداعية لإعداد جيل مميّز من المبدعين السعوديين في مختلف المجالات الثقافية.