يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الأوروجواي في إطار مباريات نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا يوم الأربعاء 20 يونيو على ملعب روستوف أرينا بمدينة روستوف أون دون الروسية، المصنف عالميًا في المرتبة «17».وشارك منتخب الأوروجواي في نهائيات كأس العالم 12 مرة اعتبارًا منذ أول بطولة أقيمت في العالم عام 1930م في البيرو حتى بطولة كأس العالم عام 2014م التي أقيمت في البرازيل، وصعد لنصف النهائي خمس مرات، والنهائي مرتين حصل فيهما على كأس العالم خلال عامي 1930م، و 1950م.وُيشرف على الجهاز الفني للمنتخب في كأس العالم بروسيا المدرب أوسكار تاباريز الذي قاد منتخب الأوروجواي في بطولة كأس العالم في إيطاليا عام 1990م، وفي بطولة جنوب أفريقيا 2010م، والبرازيل 2014م، وكان خلف فوز الأوروجواي ببطولة كوبا أمريكا 2011م، ويُفضل المدرب تاباريز الملقب بالمايسترو اللعب الهجومي، والتكتيك الذكي في اللعب.ويضم منتخب الأوروجواي عددًا من المهاجمين الدوليين مثل: جوناثان أوريتافيسكايا 28 عامًا، ولويس سواريز 31 عامًا، وإدينسون كافاني 31 عامًا، إلا أن الأبرز فيهم سواريز وكافاني اللذان يُشكّلان ثنائيًا قويًا في خط الهجوم، وسواريز الذي يلعب مع نادي برشلونة الإسباني هو الهدّاف الأكبر في تاريخ الأوروجواي حيث سجّل خمس مرات في بطولات كأس العالم، وكان نجمًا متألقًا في بطولتي كأس العالم في جنوب أفريقيا 2010م، والبرازيل 2014م.ويشتهر منتخب الأوروجواي بالمدافع الرشيق جاستون سيلفا 24 عامًا المعروف بتألقه في المهارات الفردية لصد هجوم الخصم، وفي استباق اللعب، والتعامل مع الكرات العالية.0139 17:02 ت م NNNN