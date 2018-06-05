ضبطت بلدية وسط الدمام بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة ومكتب العمل وشعبة الضبط الإداري بشرطة الشرقية، ثلاث شقق غير مرخصة يتم استخدامها كمستودعات ومعامل لتحضير الخلطات العطرية، وعلى إثر ذلك تم إغلاق هذه الشقق.وأوضح رئيس البلدية المهندس عبد الله بن سند الشمري، أن هذه الحملة على المحلات المخصصة لبيع وتركيب المستحضرات العطرية، أسفرت عن ضبط ثلاث شقق غير مرخصة، كانت تستخدم كمستودعات ومعامل لتحضير وتركيب المستحضرات والخلطات العطرية، مما استوجب اغلاقها، وجاري حاليا اكمال الإجراءات النظامية، لافتا الى أنه تم توجيه عدد من المخالفات والإنذارات لمحلات أخرى مخالفة.وأكد المهندس الشمري أن برامج الجولات الميدانية مستمرة وسيتم التأكد من سلامة جميع المنشآت التي تخضع لرقابة البلدية وتعقب الأماكن المخالفة التي تقوم بتصنيع وتحضير تلك المواد، وتطبيق الغرامات والجزاءات بحق المخالفين وفق نظام ولائحة المخالفات والجزاءات البلدية، حرصا على سلامة المستفيدين، داعيا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات بلدية من خلال خدمة 940 التابعة للأمانة.