يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم المساعدات من المواد الغذائية و الإيوائية للمنكوبين والمتضررين من تبعات إعصار «مكونو» الذي ضرب سقطرى وخلف أضرارًا مادية جسيمة.ووزع المركز مساعدات إيوائية وغذائية في مناطق عبهلن، وقجهشن، واستيرو، وشعاب والتابعة لمديرية حديبو في جزيرة سقطرى شمل التوزيع 150 خيمة و900 بطانية و300 بساط إلى جانب توزيع السلال الغذائية من المواد الأساسية استفاد منها 2400 متضرر.وتأتي هذه الجهود المبذولة ضمن إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء في اليمن، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين للوقوف مع الأشقاء اليمنيين في أزمتهم.