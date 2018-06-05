التقى أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم (الثلاثاء)، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الحدود الشمالية الدكتور فهد بن معيض العنزي الذي قدم للسلام عليه بمناسبة تكليفه مديراً للفرع بالمنطقة، يرافقه مدير الفرع السابق المهندس صالح بن عيد النعيم.ورحب أمير الحود الشمالية في بداية اللقاء بالجميع، وتناول اللقاء مناقشة الموضوعات المتعلقة بسير العمل في البرامج والمشروعات الزراعية والحيوانية ومحفزاتها ومعوقاتها بالمنطقة وبحث سبل تنمية الاستثمارات الزراعية والحيوانية بما يتناسب وإمكانات المنطقة وميزاتها النسبية وحجم سوق المنطقة والسوق السعودي.وقال الأمير فيصل بن خالد بن سلطان: «تمتاز الحدود الشمالية بمراعيها الشاسعة ومحمياتها الزراعية والحيوانية وتحتاج لتنمية القطاع الزراعي ليكون نشاطا بارزا في اقتصاديات المنطقة»، مشيراً إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من اهتمام كبير للأمن الغذائي والمائي المستدام، وذلك سعيا لتحقيق التنمية الشاملة من خلال رؤية المملكة 2030، معرباً عن شكره للمهندس النعيم على ما قدمه من جهد طيلة فترة عمله مديراً للفرع.من جانبه عبر مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الحدود الشمالية الدكتور فهد بن معيض العنزي عن شكره وتقديره لأمير المنطقة لمتابعته واهتمامه بأعمال الفرع.