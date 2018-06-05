تواصل عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن تقديم خدماتها الطبية على أعلى مستوى من الكفاءة والتنوع، حيث بلغ إجمالي متلقي العلاج والمراجعين خلال النصف الأول من أيام الشهر الفضيل (6061) مراجع ، وذلك ضمن برامج الرعاية الطبية الشاملة التي يقدمها المركز للأشقاء السوريين.وتراوحت الحالات التي تم استقبالها بالعيادات بين تخصصات الطب العام والأنف والأذن والحنجرة، والأمراض الباطنية، والجلدية والحساسية, والعظام, والجراحة العامة، وحالات المسالك، والعيون, والأسنان, وعيادة القلب والعيادة النسوية، وعيادات الأطفال والتغذية والرضاعة الطبيعية مع تقديم اللقحات اللازمة وعبوات الحليب الصحي للأطفال والتحاليل المخبرية والأشعة.يذكر أن العيادات تقدم الأدوية الطبية للمراجعين بالمجان وهي في تطور دائم نتيجة الاهتمام والمتابعة من قبل المركز.