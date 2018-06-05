سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لوزارة الصحة اليمنية اليوم كميات من الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية و المقدمة للشعب اليمني.وخلال التسليم ثمن وكيل وزارة الصحة اليمنية لقطاع التنمية الدكتور أحمد الكمال الدور الإنساني المميز لمركز الملك سلمان للإغاثة في دعم الشعب اليمني الذي يواجهه تحديات كبيرة نتيجة الاعتداءات التي يشنها الحوثيون على المدن اليمنية، مشيرًا إلى أن تلك الأجهزة والمعدات الطبية سوف تسهم في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجميع المحافظات اليمنية.وأوضحت منسقة الشؤون الصحية بمكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن إشراق الغوري أن الأجهزة و المعدات الطبية هي امتداد للأعمال الإنسانية والإغاثية التي يقدمها المركز للشعب اليمني ، وأنه سوفم يتم توزيعها وفقًا لخطة الإمداد الدوائي لمكاتب المحافظات اليمنية، مبينةً أنها هذه المساعدات تزن 9 أطنان تشتمل على أجهزة فحص وكمبيوترات بالإضافة إلى أدوية ومستلزمات طبية.