أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم (الثلاثاء) مرتفعًا 71.51 نقطة ليقفل عند مستوى 8406.90 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 138 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 87 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 106 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 62 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات مجموعة السريع، وإكسترا، وصافولا، و الرياض، وباتك، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات اكسا التعاونية، وأليانز إس إف، والعالمية، والفخارية، وسايكو فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.38% و 2.89%.فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، وسابك، والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء، ودار الأركان، والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 22.87 نقطة ليقفل عند مستوى 3070.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 743 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 61 ألف سهم تقاسمتها 125صفقة.