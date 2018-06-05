أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها قررت السماح لشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني بقبول مكتتبين جُدد في تأمين المركبات الإلزامي، وبالتالي السماح لها بإصدار وتجديد وثائق تأمين المركبات الإلزامي اعتباراً من يوم الثلاثاء 21 /09 / 1439هـ الموافق 05/ 6 / 2018م، بعد أن تم منعها من ذلك بتاريخ / 5 / 1439هـ.وذلك بعد أن عالجت الشركة ملاحظات المؤسسة القائمة عند المنع وأكدت التزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية وعدم الإخلال بالتسعير وذلك بالتطوير المستمر لنظام المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة. وأكدت التزامها بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات التصحيحية القائمة على الشركة.من جهة أخرى أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي إيقاف شركة شديد وشركاه لوساطة التأمين عن ممارسة نشاط الوساطة في التأمين اعتباراً من يوم الثلاثاء بتاريخ 21 / 09 / 1439هـ الموافق 05 / 06 / 2018م.وتشير المؤسسة إلى أن قرار المنع يأتي بعد ملاحظتها لمخالفات جسيمة على الشركة تتمثل في عدم التزام الشركة بمتطلبات التعيين في المناصب القيادية وضعف في السياسات والإجراءات الخاصة بالاحتيال وأيضاً قيام الشركة بإسناد مهام جوهرية قبل حصولها على عدم ممانعة المؤسسة. وتؤكد المؤسسة أنه لن يُرفع الإيقاف عن حتى يثبُت لها تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية.ويأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وعلى منع الممارسات غير النظاميّة في قطاع التأمين، وتطبيقاً لما جاء في المادة (18) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 02 / 06 / 1424هـ، علماً أن قرار الإيقاف لا يخلي مسئولية هذه الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها.وتدعو المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائمًا ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع (ساما تهتم) على الإنترنت samacares.sa أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني 8001256666.