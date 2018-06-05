استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبد الله بن بندر في مقر الإمارة بجدة، رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية نماء الخيرية بالمنطقة.

واطلع على جهود الجمعية في خدمة المجتمع منذ تأسيسها عام 1423هـ باسم «المستودع الخيري بجدة»، والذي تميز بتقديمه برامج نوعية بأساليب احترافية لمدة 13 عاماً، لتشمل خدماته بعد ذلك كامل النطاق الجغرافي لمنطقة مكة المكرمة تحت مسمى «جمعية نماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة»، وواصلت السير على نهج التطوير الدائم وتحقيق التميز فنالت مؤخراً جائزة التميز في العمل الخيري، إضافة إلى تحقيقها مسبقاً جائزة مكة للتميز الاجتماعي.

واستمع الأمير عبد الله بن بندر لشرح عن أعمال الجمعية التي تم تقديمها للأسر المحتاجة في منطقة مكة خلال العام الماضي ومن بينها توزيع 10 آلاف سلة غذائية، و أكثر من 6 آلاف كوبون كسوة عيد، إضافة لكفالة نحو 1400 يتيم، و تقديم 290 ألف وجبة غذائية، وأسهمت الجمعية أيضاً في سداد إيجارات وفواتير كهرباء لنحو 1478 أسرة محتاجة، كذلك تدريب وتوظيف 660 شاب وفتاة.

من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس منصور صبري، عن شكره وتقديره لنائب أمير منطقة مكة المكرمة، معبراً عن اعتزاز «نماء» ومنسوبيها بهذا اللقاء والذي سيسهم في بذل المزيد من العطاء لتحقيق تطلعات قادة بلادنا المباركة.