دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم (الثلاثاء) في مكتبه بالإمارة في الدمام مشروع (وقف الوفاء) التابع لمؤسسة «قبس» للقرآن والسنة والخطابة، وذلك خلال استقباله لنائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة والمشرف العام عليها الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور أحمد بن حمد البوعلي، وأعضاء المجلس الإداري والمجلس التنفيذي وعدد من رجال الأعمال الداعمين للمؤسسة.وأشاد بما تقوم به «قبس» من جهود لخدمة القرآن الكريم والسنة، مبدياً إعجابه بما رآه من نتائج ملموسة خلال فترتها القصيرة، مقدماً الشكر لسمو المشرف العام على المؤسسة وللقائمين عليها.من جهته قدم الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي، شكره وتقديره لأمير المنطقة رئيس مجلس الأمناء على ما يقوم به من رعاية وعناية ودعم مستمر لأعمال الخير عامة وللمؤسسة خاصة ثم قدم سموه نبذة عن أعمال المؤسسة الأخيرة وما تهدف للقيام به خلال الأشهر الستة القادمة.وقدم رئيس مجلس إدارة مؤسسة قبس الدكتور أحمد بن حمد البوعلي،باسمه ونيابة عن منسوبي المؤسسة الشكر لسمو أمير المنطقة على ما يبذله من توجيه لأبنائه، مقدماً في الوقت نفسه تقريرا عن توصيات ملتقى التعايش «ضرورة شرعية ومصلحة وطنية» الذي أقيم برعاية سموه، وتقديم نبذه عن إقامة ملتقى شباب الرؤية 2030 المزمع تقديمه خلال العام القادم، مستعرضاً ما تصبوا إليه قبس من تفعيلٍ لدور شباب قبس التطوعي في المجتمع وأهمية الشباب والعمل معهم والعناية بهم.وكرم سمو الأمير سعود بن نايف في نهاية الاستقبال،رجال الأعمال والداعمين لـلمشروع وهم «خالد البواردي، خالد العبدالكريم، صبيح المري، طلال الغنيم، عبدالرحمن الحماد».