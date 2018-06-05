دعا الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين شركاء الجمعية من المؤسسات والهيئات وأهل الخير لزيارة موقع مشروع «خير مكة» الاستثماري الخيري الذي تنفذه الجمعية بمكة المكرمة، واصفاً المشروع بأنه «صورة مثلى للعمل الخيري المؤسسي، ونموذج عصري للآلية ضمانة توفير منظومة خدمات حيوية مجانية للمجتمع».وقال في تصريح صحفي عقب اطلاعه على تقرير عن سير الأعمال الإنشائية في المشروع غير المسبوق المتضمن خمس مراحل يجري العمل فيها بشكل متلاحق، - قال «في هذه الأيام المباركة أدعو شركاء الجمعية وأهل الخير لمواصلة مساندتهم لرسالة الجمعية، ودفع جهودها لإنجاز هذا المشروع المتفرد الذي سيسهم في توفير قدر جيد من ميزانية تشغيل مراكزها والتي وصلت هذا العام الي 120 مليون ريال».وأضاف الأمير سلطان بن سلمان " إن الجمعية تعول على هذا المشروع في ضمانة استمرارية وتطوير خدماتها المجانية، وتطبيق خطط التوسع لإستيعاب قوائم الانتظار من الأطفال المتطلعين للرعاية المتخصصة، وكذلك استكمال مظلة مراكزها في باقي المناطق التي تحتاجها، وأنني على ثقة بمشية الله في أن هذه الجمعية الوطنية الرائدة التي استطاعت على مدى أكثر من ثلاثين عاماً أن تحظى بتفاعل كافة قطاعات المجتمع، ستنال ما تستحق من اهتمام ودعم في هذه المرحلة الانتقالية.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية أن مشروع خير مكة يضم في مرحلته الأولى يشمل برج الأمير سلطان بن عبد العزيز، برج الملك سلمان بن عبد العزيز، وقد تم قطع نحو 80% من نسبة الاعمال الانشائية فيهما، حيث تم انجاز 14 طابقاً من البرج الذي يصل إلى 17 طابقاً وميزانين ومواقف سيارات على طابقين، إضافة إلى برج عملاء شركة الاتصالات، وبرج عملاء شركة بندة، ووقف جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين، ومبني عملاء شركة موبايلي.وقال إن الجمعية تمكنت من قطع أشواطاً ملموسة على المسارات التي تبناها مجلس الإدارة في دورته الثانية عشرة والتي تنتهي هذا العام، موضحاً أن تلك المسارات شملت (التجويد،.. التوسع،.. الشراكات،.. التواصل المجتمعي،.. التمويل،.. الحوكمة ).وأضاف «على صعيد التوسع، استكملت الجمعية مظلة المراكز في عشر مناطق ومدن، وتستعد خلال الشهور القادمة لافتتاح المركز الحادي عشر في منطقة جازان، كما نجحت المراكز في تحقيق نتائج قياسية على صعيد أعداد الأطفال المخدومين، وكذلك على صعيد أعداد المستفيدين من برنامج الدمج، واستطرد سموه» وسعياً لتطبيق أرقى معايير الجودة في برامج الرعاية، شكلنا لجنة متخصصة، تساندها إدارة تنفيذية تتولى التنسيق مع مؤسسة «كارف» الدولية للحصول على شهادة الجودة العالمية في خدمات الرعاية المتخصصة التي تقدمها المراكز، كما شرعنا في تنفيذ دراسة وطنية عن الصورة الذهنية للجمعية وهويتها، لتقييم مسيرة العقود الثلاثة الماضية، والاستنارة بأراء متلقي الخدمات ودوائر علاقات الجمعية، كما انتهينا من إعادة هيكلة الجمعية، ومواءمات أعداد العاملين و المخدومين بالمراكز في خطوة للتطوير والترشيد.وأضاف " واستثماراً لرصيد الثقة المجتمعية في أدوار الجمعية، جددنا شراكتنا الاستراتيجية مع العديد من المؤسسات الحكومية، والإعلامية، والجامعات، والمنشئات التجارية،وأكد أن تلك النجاحات ما كان لها أن تتحقق دون توفيق من الله، ثم دعم ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتفاعل ومساندة أهل الخير، والشركات، والمؤسسات الوطنية "هذا وكانت الجمعية قد احتفت مؤخراً بتوقيع عقد انشاء برج «عملاء بندة الاستثماري الخيري» الذي يقام ضمن مشروع «خير مكة»، وتبلغ تكلفة انشاء «برج عملاء بندة» الخيري نحو 70 مليون ريال، بما فيها تكلفة الاشراف على التنفيذ، ويقام على مساحة تصل الى 2500 متر مربع، وهو عبارة عن مبنى اداري مكتبي تجاري بارتفاع 17 طابقا ً، وتم تصميمه وفقاً لأرقى المعايير الإنشائية.