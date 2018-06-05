أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد فهد بن عبدالله الصالح، أن المؤسسة سوف تستقبل عملائها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.



وأشار الصالح أن فروع المؤسسة العاملة خلال الإجازة 6 فروع هي: مركز المؤسسة الرئيس بمدينة الرياض وفروع مكة المكرمة والمدنية المنورة وجدة والدمام وجازان. بالإضافة إلى عمل الهاتف المجاني للمؤسسة لخدمة العملاء طول فترة الإجازة.



وقال المتحدث الرسمي أن المؤسسة سوف تعمل طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك (عدا يوم العيد) ابتداء من يوم (الجمعة) 24 رمضان وحتى 5 شوال 1439هـ، طوال أيام الأسبوع بما فيها أيام (الجمعة) و(السبت)، على أن تكون ساعات العمل خلال شهر رمضان من (السبت) وحتى (الخميس) من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة مساء، وخلال فترة العيد تكون من الثامنة صباحاً وحتى الثانية والنصف مساءً. أما يوم (الجمعة) فتكون ساعات العمل من الساعة الواحدة مساءً وحتى الرابعة والنصف مساءً.

كما أكد الصالح أن خدمات المؤسسة متاحة على مدار الساعة من خلال بوابة المؤسسة الالكترونية www.pension.gov.sa والتي يستطيع العميل انجاز العديد من طلباته من خلالها. واختتم الصالح تصريحه بأن هذا يأتي حرصاً من المؤسسة على تقديم خدمة متميزة للعملاء وضمان استمرارية تقديم خدمات المؤسسة خلال أوقات الإجازة الرسمية.