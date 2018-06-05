وجهت الهيئة العامة للطيران المدني، شركات الطيران العاملة في مطارات المملكة ووكلائها بوجوب توفير نموذج الإفصاح عن الأمتعة الثمينة أو مرتفعة القيمة، لجميع المسافرين في كافة مطارات المملكة.وطالبت الهيئة الشركات العاملة في مطارات المملكة بتوفير نماذج إفصاح للمسافرين عن الأمتعة التي تحتوي على متعلقات ثمينة أو مرتفعة القيمة المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء بجميع نقاط تسجيل الأمتعة في المطارات، وأنه في حالة عدم الالتزام بتوفير النماذج سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفقا لأحكام نظام الطيران المدني السعودي.