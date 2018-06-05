تستعد أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الشهر المقبل لإطلاق مشروعها الجديد «مركز نبراس الذكي» بالمراكز التجارية في عددٍ كبير من مدن ومحافظات المملكة بواقع 30 مركز في المرحلة الأولى.

ويأتي ذلك في إطار تحقيق التطلعات الطموحة لرؤية المملكة 2030 بتحول المملكة العربية السعودية إلى نموذج عالمي يقتدى به في جميع المجالات ومنها مجال مكافحة المخدرات، وسعياً من أمانة اللجنة للوصول لجميع شرائح المجتمع والعمل على تحصينهم ووقايتهم بتقديم الخدمات الوقائية لهم في مواقع تواجدهم بطرق مبتكرة، إذ يعد مركز نبراس الذكي هو الأول من نوعه على مستوى العالم للتوعية بأضرار المخدرات.

ودعا مدير عام العلاقات والإعلام المتحدث الرسمي لأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بندر الرميحي إلى ضرورة تكاتف الجهود الوطنية لتطبيق معايير الخطط النموذجية بإدخال الذكاء الاصطناعي في أعمال الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية للمساعدة على نشر تلك الثقافة بأسلوب مبتكر وشيق، مشيراً إلى أن أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تهدف إلى ترسيخ مفهوم الوقاية في أماكن التواجد الحيوية في المملكة والعمل على تثقيف مختلف شرائح المجتمع من خلال طرق وأساليب جديدة.

وتشتمل مراكز نبراس الذكية على أنشطة وفعاليات إلكترونية مختلفة بدون تدخل بشري، منها الأنشطة التفاعلية التي تحتوي على التشويق والمعلومة في آن واحد، إضافة إلى مسابقات تفاعلية لمختلف الأعمار، ومركبات تفاعلية لمحاكاة الواقع المأساوي للقيادة تحت تأثير المخدرات، مع توفير خدمة استشارات الإدمان عن طريق غرف خاصة مرتبطة بالصوت والصورة بمركز استشارات الإدمان «1955» بمقر أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وبإمكان الراغب في الاستشارة إغلاق خاصية الصورة بكل سهولة.

وستكون المراكز متاحة للجميع يومياً من الساعة 4 - 10 مساءً، كما بإمكان جميع الجهات الحكومية أو الخاصة بما فيها المدارس والجامعات زيارة المراكز في الفترة الصباحية، وذلك بالحجز المسبق عن طريق موقع أمانة اللجنة الإلكتروني ncnc على الإنترنت.

يذكر أن هذه المراكز ستقام على نفقة الشركة الرائدة في الخدمة المجتمعية «سابك»، كما أن المحال التجارية في المراكز مقدمة مجاناً كخدمة مجتمعية.