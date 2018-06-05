تمكن مستشفى العيون بجدة المبارك من إجراء 166 عملية متنوعة، شملت 94 عملية حقن بإبرة الإفاستين لشبكية العين ويستخدم العلاج بالحقن، لعلاج مشاكل وأمراض شبكية العين، التي قد تتسبب في فقدان المريض لقدرته على الإبصار، كما تم إنقاذ عين مريض تعرضت لانفجار في مقلة العين، إلى جانب إجراء 17 عملية حول العين، وخمس عمليات ماء أزرق.كما نجح المستشفى في إجراء عمليات الماء الأبيض «الساد»، التي تعد من عمليات جراحة اليوم الواحد، حيث تم إجراء 34 عملية، إضافة إلى إجراء عمليات مختلفة مثل عمليات القرنية وإزالة خيط في القرنية، وتسليك القناة الدمعية، وجميع العمليات أجريت على أيدي استشاريين سعوديين متخصصين، تكللت جميعها بالنجاح.يذكر أن مستشفى العيون بجدة تبلغ سعته السريرية 80 سريراً، ويحوي على العديد من الأقسام التي تشتمل على قسم قرنية العين، وقسم الشبكية، وقسم حول الأطفال، إضافة لقسم الجلوكوما، وقسم تجميل العيون، وقسم الأعصاب، والمختبر والأشعة.