اختارت منظمة الصحة العالمية، الهيئة العامة للغذاء والدواء مركزاً للتعاون في مجال الأجهزة والمنتجات الطبية لمدة أربع سنوات، بهدف مساعدة الدول الراغبة في إنشاء جهاز تنظيمي لرقابة الأجهزة والمنتجات الطبية عبر خبراتها في المجالات التنظيمية والرقابية.وتركز مجالات التعاون مع المنظمة على الحماية والسلامة الإشعاعية، والدراسات السريرية للأجهزة الطبية، وترخيص الإعلان للأجهزة والمنتجات الطبية، وورش عمل عن كيفية إصدار تصريح لتسويق جهاز طبي، واستراتيجيات التفتيش وتحديد الأولويات، وتفتيش مصانع الأجهزة الطبية، وتحقيقات استدعاءات الأجهزة الطبية، وترخيص الممثل القانوني للأجهزة الطبية، ومتطلبات الصحة الإشعاعية، وإشعارات السلامة الميدانية للأجهزة الطبية، وترخيص المنشآت لاستيراد وتوزيع الأجهزة الطبية.ويتيح تعاون المراكز مع منظمة الصحة العالمية فرصاً للعمل معاً في مجالات متعددة لتبادل المعلومات، وتجميع الموارد، وتطوير التعاون التقني، خصوصاً على المستوى الدولي.