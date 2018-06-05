نفّذت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الجهات المختصة في مختلف مناطق المملكة 19 ألف جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية، لمتابعة التزام المنشآت بقرار توطين محلات الذهب والمجوهرات.وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل أن الجولات التفتيشية أسفرت عن ضبط 697 مخالفة على مستوى المملكة، منها 566 مخالفة توطين.ودعا المتحدث الرسمي عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم 19911، أو من خلال تطبيق «معًا للرصد» على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.يأتي قرار توطين محلات الذهب والمجوهرات، في إطار تفعيل برنامج «التوطين بالمناطق»، الذي تتابعه وزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإمارات المناطق، بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، والأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، ضمن قرارات التوطين الصادرة في وقت سابق، لتمكين المواطنين من فرص العمل.ويهدف برنامج «التوطين بالمناطق» إلى إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتوطين المهن، في القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالتركيز على ممكنات كل منطقة، إضافة إلى تطبيق قرارات وبرامج التوطين، بما يضمن تمكين الشباب والفتيات من فرص العمل، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة، لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة، وإيجاد بيئة عمل لائقة ومستقرة، ووضع المحفِّزات والممكنات لتشجيع قطاع الأعمال في المنطقة لتوطين فرص العمل المتاحة.