بلغت العقود الآجلة لخام برنت أدنى مستوى في نحو شهر اليوم الثلاثاء بعد تقرير ذكر أن الحكومة الأمريكية طلبت من السعودية ومُصدرين آخرين كبار زيادة إنتاج النفط.وبحلول الساعة 1040 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.09 دولار إلى 74.20 دولار للبرميل وهو أدنى مستوياتها منذ الثامن من مايو.وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا إلى 64.54 دولار للبرميل.وذكرت بلومبرج اليوم نقلا عن مصادر مطلعة أن الحكومة الأمريكية طلبت من السعودية وبعض المنتجين الآخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميا.جاء الطلب بعد أن ارتفعت أسعار البيع بالتجزئة للبنزين في الولايات المتحدة لأعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات وبعد أن شكا الرئيس دونالد ترامب من سياسة أوبك وارتفاع أسعار النفط.وقال التقرير إن الطلب يأتي أيضا بعد قرار واشنطن بإعادة فرض عقوبات على صادرات إيران من النفط وهو ما أدى في السابق إلى خروج نحو مليون برميل يوميا من الأسواق العالمية.ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا في 22 يونيو لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت المنظمة وعدد من المنتجين خارجها، بما في ذلك روسيا، سيزيدون الإنتاج لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات من إيران وفنزويلا.وقالت مصادر مطلعة في 25 مايو إن السعودية وروسيا تبحثان بالفعل زيادة إنتاج النفط من أوبك وخارجها بنحو مليون برميل يوميا.وتشهد إمدادات النفط العالمية شحا في ظل تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك والتي بدأت في أوائل 2017.